Anziano colto da malore a Pievepelago: Soccorso Alpino in supporto all’ambulanza ma purtroppo non c’è stato nulla da fare

Un uomo di 72 anni, mentre stava spalando la neve davanti alla sua casa nel comune di Pievepelago, è stato colto da malore. La moglie, testimone dell’accaduto, ha chiamato il 118 per chiedere aiuto, specificando che la viabilità della strada per raggiungere l’abitazione era molto critica, a causa dell’abbondante precipitazione nevosa. Sul posto è stata inviata l’ambulanza 118 di Pievepelago, la Guardia Medica, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone – squadra di Pievepelago, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

In breve tempo l’abitazione del malcapitato è stata raggiunta dall’ambulanza che ha provveduto a posizionare l’uomo sulla barella dandogli riparo all’interno del mezzo di soccorso. I tecnici del CNSAS, i supporto all’ambulanza, hanno raggiuto l’abitazione con il mezzo fuoristrada. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: la Guardia Medica non ha potuto fare altro che costatare il decesso.