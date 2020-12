“I tuoi negozi, il tuo Natale, vicino a te”, la campagna di Confesercenti è un appello ai cittadini: “Preferite le attività sotto casa al web”

Cosa sarebbero Modena e tutti i comuni della nostra provincia senza le botteghe artigiane, le gastronomie, i negozi di abbigliamento, scarpe, senza pasticcerie, cioccolaterie, senza mercati, senza librerie, senza bar, ristoranti, senza i negozi dove abitualmente si facevano acquisti prima della pandemia? Impossibile anche solo immaginarlo.

Ma per evitare uno scenario simile è necessario creare le condizioni affinchè tutte queste realtà possano avere un futuro. Per garantire loro un domani è necessario lavorare sull’oggi: per questo Confesercenti Modena ha lanciato sui principali media locali una campagna di comunicazione per sollecitare i cittadini ad acquistare nei propri negozi di fiducia, vicino a casa: le piccole realtà locali non possono permettersi di “perdere” anche un periodo cruciale come quello natalizio.

“Questa campagna mira a sensibilizzare i cittadini affinchè orientino la loro scelta di acquisto verso i negozi del territorio. A Modena e provincia il commercio offre un’ampia scelta merceologica, elevata qualità, varietà di prezzo, cortesia e affidabilità – sottolinea Marvj Rosselli, Direttore provinciale Confesercenti Modena – L’invito ad “acquistare vicino” è più che mai importante oggi non solo per aiutare le attività commerciali ma anche per ciò che rappresentano, e cioè famiglie, dipendenti, ricadute in termini di tassazione; significa anche supportare la filiera: molti negozi vendono infatti prodotti realizzati da imprese del territorio”.

L’appello di Confesercenti passa anche dalle associazioni dei consumatori: a loro è stata inviata una lettera ad hoc, affinchè facciano da cassa di risonanza per questo messaggio. A negozi e consumatori viene suggerito anche di puntare sui buoni regalo come doni natalizi: un’idea versatile, di cui godere in tutta sicurezza dopo le feste o per approfittare di servizi che in questo momento subiscono importanti limitazioni: una cena in un buon ristorante, un abbonamento in palestra, un trattamento estetico o tutto quello che suggerisce il desiderio di far felici i propri cari.

“La tenuta sociale di una comunità dipende indissolubilmente da quella economica – aggiunge concludendo Mauro Rossi, Presidente Confesercenti Modena – per questo acquistare e consumare nei nostri negozi significa investire nel futuro di tutti noi”.