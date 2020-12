Vie illuminate per augurare a tutti Buon Natale e per ricordare che acquistare i regali presso i negozi di vicinato di Novi, S.Antonio e Rovereto è un dono doppio, alla persona che amiamo e alla comunità in cui viviamo. Un volantino e un video promosso dal Comune di Novi di Modena sull’importanza, soprattutto in questo momento, di acquistare i regali di Natale nei negozi di Novi, Rovereto e S.Antonio.

Guarda il video su https://www.facebook.com/comunedinovidimodena