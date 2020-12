Vigili del Fuoco impegnati anche per la neve

Ieri sera poco prima delle 20, in via del Maneggio a Sestola, i Vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso di un mezzo pesante scivolato sulla neve.

Il dispositivo di soccorso impegnato a Nonantola è stato invece rimodulato. Le imbarcazioni e gli anfibi hanno lasciato il posto alle motopompe e sono iniziati gli svotamenti dei piani interrati.