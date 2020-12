A Rolo la raccolta porta porta diventa familiare

Il Comune di Rolo ha da tempo avviato la raccolta rifiuti porta a porta per differenziare al massimo i rifiuti e ridurre quelli da avviare a smaltimento; ora procede a grandi passi verso la tariffazione puntuale. Per arrivarci è necessario trasformare la raccolta rifiuti porta a porta, per la sola frazione residua (l’indifferenziato), da condominiale a familiare: un nuovo contenitore, uno per ogni utenza, sarà associato al contratto di igiene urbana.

Dal 14 dicembre 2020 inizierà la raccolta “porta-a-porta” familiare in aggiunta alla raccolta del rifiuto organico già in essere.

Per informazioni e per il ritiro delle dotazioni necessarie che non è stato possibile consegnare, fino al 19 dicembre sarà attivo lo sportello provvisorio di Iren “Punto Ambiente” collocato presso gli Uffici Comunali con ingresso in via Battisti 1.

Il Punto Ambiente osserva i seguenti giorni e orari di apertura:

· Lunedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

· Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Al Punto Ambiente si possono recare i cittadini non rintracciati dagli informatori che hanno ricevuto un apposito invito per ritirare il contenitore nuovo; si potranno chiedere informazioni, ritirare il materiale informativo e gli altri contenitori dedicati alla raccolta porta-a-porta.

L’accesso al Punto Ambiente sarà libero e senza appuntamento nel rispetto delle distanze interpersonali e del protocollo di sicurezza anticovid,

Presso gli stessi uffici comunali di via Battisti 1, è attivo lo sportello Tari aperto il giovedì mattina dalle 9 alle 12, fino alla fine dell’anno; allo sportello Tari è possibile rivolgersi per fare le attivazioni e cessazioni dei contratti di igiene urbana.

Si ricorda che oltre al Punto Ambiente, per informazioni, richieste e segnalazioni è possibile rivolgersi al Customer Care Ambientale di Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al Numero Verde 800 212607, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00, oppure il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00) o inviando una mail a: ambiente.emilia@gruppoiren.it

L’Amministrazione Comunale ha anche deciso di introdurre sul territorio di Rolo, il servizio gratuito di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio che sarà attivo a partire dal 01 gennaio 2021 e consentirà ai cittadini di Rolo di richiedere il ritiro presso il proprio domicilio dei rifiuti ingombranti. Il ritiro è gratuito e avverrà previo appuntamento da concordare contattando il Customer Care Ambientale Iren al numero verde 800 212607 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00, oppure il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00) oppure collegandosi al sito www.servizi.irenambiente.it compilando la richiesta attraverso la sezione “Rifiuti Ingombranti”.

Per il periodo delle festività natalizie, non esporre il contenitore per il rifiuto indifferenziato venerdì 25 dicembre, ma il primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedì 28 dicembre.