Si infortuna mentre fa trekking nei pressi di Monteveglio: soccorso

Ieri intorno alle ore 18.30, la sala operativa 115 ha ricevuto la richiesta dal servizio territoriale 118 per il soccorso di una persona che si era infortunata facendo trekking in via Abbazia, nei pressi di Monteveglio. La squadra intervenuta ha collaborato con i sanitari del 118. Il ferito è stato rintracciato sul sentiero ai piedi dell’Abbazia, il numero 3. Con una barella specialistica l’infortunato, stabilizzato, è stato trasportato fino all’ambulanza e da lì in ospedale.

(immagine di repertorio)