Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per una fuga di gas in strada, a Bologna in via Guidotti. La strada, per precauzione, è stata interrotta la traffico mentre la squadra intervenuta ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario. Allertato il pronto intervento Hera. La perdita è stata intercettata e chiusa. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia locale di Bologna, per la viabilità.