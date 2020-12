Italia Viva incontra Conte, Bellanova “Passi avanti”

ROMA (ITALPRESS) – La delegazione di Italia Viva ha incontrato oggi il premier Giuseppe Conte, e ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso della riunione. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Già lunedì Iv farà pervenire un contributo di sintesi così come le altre forze politiche. Subito dopo partiranno dei tavoli di confronto.

“Noi oggi abbiamo finalmente iniziato a fare una discussione nel merito. L’unica discussione che è stata fatta era un consiglio dei ministri il 7 dicembre, il presidente Conte ha impegnato un’ora e 27 minuti per illustrare la norma sulla governance, dove si espropriavano i ministeri, si espropriavano le Regioni, si metteva da parte la Pubblica Amministrazione, e si dovevano fare assunzioni di sei esperti più duecento persone”, ha detto la detto la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, al termine dell’incontro tra la delegazione di Italia Viva e Conte.

“Siamo stati riconvocati oggi e quella proposta non c’è più sul tavolo – ha aggiunto -. Non c’è più sul testo che ci hanno mandato. E’ stato fatto un passo avanti, è iniziata una discussione nel merito”.

