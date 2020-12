Donata al Cardinale Zuppi e al Vescovo Mosciatti la statuina dell’infermiera anti Covid

Una delegazione di Confartigianato e Coldiretti ha consegnato nei giorni scorsi all’Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, la statuina dell’infermiera anti Covid. Il nuovo personaggio del Presepe 2020, che simboleggia l’impegno di tutto il mondo della sanità e della cura, creato dalla prestigiosa bottega d’arte presepiale napoletana “La Scarabattola” dei Fratelli Scuotto, associata a Confartigianato.

“Abbiamo consegnato all’Arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Maria Zuppi, la statuina creata dalla manualità e dal lavoro artigianale, simbolo e riconoscenza verso quel mondo della sanità che in questo anno, e anche in questi momenti, è fortemente impegnato per tutelare la nostra salute – afferma Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana -. E’ una iniziativa avviata per la prima volta quest’anno, che è nostra intenzione ripetere costantemente, per valorizzare i presepi di ogni Diocesi d’Italia con un personaggio frutto del lavoro artigiano e simbolo di un evento che abbia caratterizzato l’anno”.

Ad Imola Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, e Alessandro Scala, vicedirettore di Coldiretti Bologna e segretario di zona a Imola, hanno consegnato la statuina al Vescovo di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti.

L’iniziativa, promossa sotto l’egida del Manifesto di Assisi e da Fondazione Symbola, rende onore a tutti gli ‘eroi’ della quotidianità che si impegnano per gli altri in questi mesi così difficili, in sintonia con il messaggio di Papa Francesco che nei giorni scorsi ha ringraziato chi si adopera per gli altri nella pandemia, paragonandoli a San Giuseppe: l’uomo che passa inosservato.