È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Sassuolo, all’indirizzo https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/scuola-e-nidi/servizio-civile, il bando per il Servizio Civile da svolgere, per 12 mesi, nell’Ufficio Turistico del Comune di Sassuolo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, entro e non oltre le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.