Vezzano, senso unico alternato sulla Statale 63

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 28 dicembre, sarà avviato un intervento urgente di contenimento della vegetazione lungo la Statale 63, nella zona adiacente al parco “Pinetina” di Vezzano sul Crostolo. Per consentire lo svolgimento dei lavori, indispensabili per la messa in sicurezza della viabilità pubblica e per la manutenzione dell’infrastruttura, Anas ha disposto che nel tratto, di circa un chilometro, di Statale 63 interessato dal cantiere, nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre – tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30 – si viaggi a senso unico alternato regolato da semaforo o movieri e con limite di velocità di 30 km all’ora.

Le giornate sono state scelte dalla Provincia per ridurre al minimo i disagi ed i tratti interessati dal senso unico alternato non saranno comunque superiori ai 200 metri. Qualora le condizioni meteoclimatiche non consentissero il completamento dei lavori entro il 30 dicembre, Anas ha autorizzato il proseguimento delle attività di cantiere anche nelle giornate di giovedì 31 dicembre, lunedì 4 e martedì 5 gennaio.