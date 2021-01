Alcune sanzioni rilevate dai carabinieri durante i controlli nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri, i vari servizi eseguiti dalle stazioni carabinieri della provincia in tema di rispetto delle disposizioni anti contagio, hanno permesso di sanzionare amministrativamente cinque conducenti di veicoli, in circolazione in violazione del divieto di mobilità. Gli accertamenti sono stati effettuati a Carpi e a Concordia sulla Secchia in orario compreso tra le ore 22:00 e le 5:00.

A Maranello, invece, sono tre le persone trovate in difetto dalla pattuglia della locale Stazione. Una persona sanzionata anche a Pavullo nel Frinano.

Tali servizi hanno anche consentito di identificare e segnalare alla prefettura, nella giornata di ieri a Formigine, due cittadini marocchini diciannovenni, dimoranti in loco, sorpresi con 4,6 g di hashish e una dose di 1.2 gr. di cocaina.