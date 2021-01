“Spider Alert, chi ha paura dei ragni?” L’illustratore Andrea Oberosler al Fablab Junior

Riprende al Fablab Junior di Fiorano Modenese, “Stories”, il ciclo di laboratori gratuiti online che offre un confronto con alcuni fra i più interessanti illustratori e autori italiani di narrativa per ragazzi. I posti sono limitati e le iscrizioni sono già aperte: info@casacorsini.mo.it

Il primo appuntamento del 2021, a Casa Corsini, centro dell’innovazione sociale e tecnologica del Comune di Fiorano Modenese è in programma per giovedì 14 gennaio alle ore 17. Sarà tenuto dall’animatore e illustratore trentino Andrea Oberosler che propone il laboratorio “Spider Alert, chi ha paura dei ragni?” per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 10 anni.

Oberosler è stato vincitore nella categoria Cartoon&Comics del Pistoia Corto Film Festival con “Il ragno stanco” e premio oro nella sezione Editoria 2019 di Autori di Immagini per “L’uomo che piantava gli alberi”.

Il ciclo di laboratori online prosegue il giovedì 21 gennaio, alle 17 con l’autrice Mariapaola Pesce che propone “Carnet de vojage di Naoki” per ragazzi dai 9 ai 12 anni.

“Cosa è un carnet de vojage? È un diario di viaggio – spiega l’autrice – che racconta le mozioni di un viaggiatore. Naoki affronta un’avventura che lo porta attraverso il suo paese, il meraviglioso Giappone! Perché non viaggiare con lui, ritraendo a modo nostro personaggi, luoghi, situazioni? Bastano un piccolo blocco, una matita e la capacità di immaginare cosa c’è al di là delle parole!”.

Mariapaola Pesce è un’affermata scrittrice per ragazzi. Fra i libri pubblicati: “Si j’étais une souris”(Grasset), “Case nel mondo”(ElectaKids) e “Il grande viaggio di Naoki”(Jaca Book). E’ anche autrice della serie “Alice in Austenland”(Hop Edizioni) e di “Fuga da campo sventura”per la serie Bonelli Kids. Attualmente fa parte della direzione artistica e organizzativa del festival itinerante per giovani lettrici e lettori “Zaratan – Una foresta di storie”ed è coordinatrice del progetto di promozione alla lettura “Omero – Gli scrittori raccontano i libri”.

Il terzo appuntamento con ‘Stories’ sarà giovedì 28 gennaio con l’illustratrice Irene Penazzi nel laboratorio gratuito “Voci dal mondo verde” per bambini dai 6 agli 8 anni.

Irene Penazzi ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, tra cui la menzione speciale della Giuria al Premio Rodari 2019 per “Nel mio giardino il mondo” (Terre di mezzo Editore 2019) e la selezione nella Ibby Honour List 2020 con lo stesso titolo. Collabora con diverse case editrici, italiane e francesi, tra le quali Terre di Mezzo Editore (Milano), Editoriale Scienza (Trieste), Franco Cosimo Panini (Modena), Il Sicomoro e Il Pozzo di Giacobbe (Trapani), Maison Eliza (Parigi), Bayard Jeunesse (Montrouge) e svolge laboratori creativi.