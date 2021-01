Lutto a Castelnovo per la morte dello storico presidente della Pubblica Assistenza, Tamagnini

Lutto a Castelnovo di Sotto per la scomparsa del 76enne Ulderico Tamagnini, conosciuto in paese come “Tama”. Tamagnini era un piccolo imprenditore: aveva fondato e diretto l’azienda Tem Electric Motors che opera nella progettazione e realizzazione di motori e servomotori elettrici e ha sede in paese in via Beretta. Tamagnini fu per 11 anni presidente della Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco.

Attivo nel volontariato fino al 2008, era un grande sostenitore dell’importanza della cittadinanza attiva e del suo concretizzarsi nel volontariato. Fece parte di quel gruppo di cittadini determinati e lungimiranti che capirono quanto fosse necessario creare una pubblica assistenza dopo la chiusura dell’ospedale di Castelnovo Sotto. Oltre all’associazione di via Petrarca, fu attivo anche nel club “Amici della Neve” e in Avis.

“Era una persona di grande cuore, socievole e sorridente, che cercava di essere presente in tutte le attività, come nel gruppo di protezione civile dell’associazione con il quale partecipò a varie iniziative – lo ricordano commossi gli amici della “Pubblica” – Fu grazie al suo entusiasmo e alle sue capacità che arrivò a ricoprire prima il ruolo di consigliere e poi di presidente. In questo ambito riuscì a proiettare nel futuro la nostra associazione, facendola crescere su vari fronti. Per questo era stimato da tanti e, a livello provinciale, fu un punto di riferimento anche per le altre pubbliche assistenze”.

“L’amministrazione, a nome di tutta la cittadinanza, porge le condoglianze alla famiglia di Tamagnini”, afferma il sindaco di castelnovo Francesco Monica.

Il funerale del 76enne si svolgeranno giovedì 7 gennaio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Castelnovo Sotto.

Tamagnini lascia la moglie Deanna, il figlio Roberto, la nuora Daniela e il nipote Marco.