Formigine: in attesa delle prossime precipitazioni nevose, pronti 27 spazzaneve, 6 squadre per la pulizie nelle scuole e 11 mezzi spargisale

In previsione delle precipitazioni nevose attese anche in pianura nelle giornate di domenica e lunedì, il Comune di Formigine attiva tutti gli uomini e i mezzi in dotazione al Servizio manutenzioni per la pulizia delle strade, iniziando dalle arterie principali e dalle scuole.

Sono 27 spazzaneve, 6 squadre per la pulizie nelle scuole e 11 mezzi spargisale. Su ogni mezzo impegnato nelle operazioni di pulizia delle strade saranno installati dispositivi GPS di tracciamento, al fine di una miglior efficienza e coordinamento.

Tra le buone prassi da seguire per i cittadini, previste dal regolamento comunale, si ricordano le più importanti: i marciapiedi prospicienti le abitazioni dovranno essere liberati dalla neve e dal ghiaccio da parte dei frontisti, cercando di non ammassare la neve ai margini esterni degli stessi marciapiedi, di non spargerla sulla strada e/o su suolo pubblico e di evitare di accumularla a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Altro comportamento fondamentale è quello di rimuovere tempestivamente i veicoli che intralciano i mezzi spazzaneve, evitando la sosta degli automezzi nelle strade a carreggiata ridotta.