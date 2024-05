Il Conto consuntivo 2023 di Farmacie comunali riunite (Fcr), azienda speciale controllata al 100% dal Comune di Reggio Emilia, è stato approvato dal Consiglio comunale con 20 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti.

Il Bilancio si è chiuso con un fatturato di 155,2 milioni di euro (+1% rispetto al 2022) e – dopo aver erogato sconti per 1,4 milioni, al netto degli ammortamenti e accantonamenti per 840mila euro – si registra un utile della gestione commerciale di 9 milioni di euro, per un utile netto finale di 72mila euro.

Nel corso del 2023 sono state aperte tre nuove farmacie in città e l’azienda ha supportato l’apertura di due nuove farmacie in altri comuni, nell’ottica della Sanità territoriale e di prossimità.

I magazzini della distribuzione all’ingrosso hanno mostrato un risultato in linea con quello dello scorso anno, pur dovendo confrontarsi con un livello di competitività sempre crescente tra i player di settore e con numerosissimi casi di prodotti mancanti (spesso importanti farmaci di utilizzo diffuso), cioè non reperibili sul mercato per difficoltà inerenti la produzione dell’industria farmaceutica.

Nel 2023 sono proseguite le attività previste nel Contratto di servizio con il Comune di Reggio Emilia per l’area socio-assistenziale, quindi verso persone con disabilità, anziani e minori.