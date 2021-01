Bologna: via Saragozza chiusa da Casaglia al Meloncello per rottura tubo dell’acqua

La rottura di un tubo dell’acqua della rete gestita da Hera ha provocato la chiusura di via Saragozza nel tratto da via Casaglia al Meloncello in entrambi i sensi di marcia. La rottura si è verificata nelle prime ore della mattina di oggi, domenica 17 gennaio, in via Saragozza all’altezza di Villa Spada. I lavori di ripristino a cura di Hera dureranno fino a domani pomeriggio, condizioni meteo permettendo. Via Saragozza rimane aperta nei due sensi di marcia nel tratto che va da via Casaglia a Porta Saragozza. La corsia preferenziale è sospesa.

Aggiornamenti sul canale Telegram del Comune di Bologna e sul profilo Twitter della Polizia Locale di Bologna.

Per le deviazioni dei bus consulta la pagina Facebook di Tper.