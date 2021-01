Ambulanza coinvolta in incidente stradale stamane sulla A1 a Reggio Emilia: un ferito grave

Alle ore 05:45 questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sull’A1 al km 128 direzione nord per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un’ambulanza della Croce Rossa di ritorno da un trasferimento di un paziente da Piacenza a Bologna. Feriti i quattro sanitari dell’equipaggio del mezzo di emergenza, soccorsi dai vigili del fuoco che hanno estratto il medico di bordo rimasto incastrato all’interno del veicolo incidentato.

Si tratta di una donna di 41 anni, trasportata al Santa Maria Nuova in serie condizioni. Ferite meno gravi per gli altri sanitari: un ragazzo di 22 anni ricoverato in codice 2; una donna di 57 ed un uomo di 38 con ferite lievi. Al momento dell’impatto a bordo non vi erano pazienti. Sul posto il 118 con ambulanza ed automedica, personale di Aspi e Polstrada.