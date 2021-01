Cambio in Consiglio comunale a San Felice sul Panaro

La consigliera di “Insieme per San Felice” Maria Cristina Remondi lo scorso 9 gennaio si è dimessa dal Consiglio comunale di San Felice sul Panaro per motivi famigliari. Al suo posto è subentrato Lorenzo Calzolari, impiegato 41 enne. La surroga della consigliera dimissionaria è avvenuta nel Consiglio comunale del 18 gennaio scorso. A Maria Cristina Remondi un grazie da parte dell’Amministrazione comunale per l’impegno e il senso civico dimostrati e un caloroso benvenuto a Lorenzo Calzolari.