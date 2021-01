Ancora pochi giorni per iscrivere i propri figli a scuola, presso il Comune di Fiorano Modenese

Ricordiamo che, a Fiorano Modenese, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (materna, elementare, media e superiore) sono aperte fino al 25 gennaio 2021.

È stata inviata via posta ai genitori dei bambini nati nel 2010, 2015 e 2018 una lettera con tutte le informazioni relative alla scuola assegnata, individuata secondo lo stradario comunale in corrispondenza alla residenza del bambino. Chi non l’avesse ricevuta o l’avesse smarrita, può contattare il Servizio Istruzione del Comune, che è a disposizione telefonicamente e via mail: 0536/433420; scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it; mentre allo sportello si accede previo appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, e il giovedì con orario continuato, dalle 8.30 alle 18.00

Sul territorio comunale sono presenti due istituti comprensivi: l’Istituto Comprensivo Statale Fiorano Modenese 1 (0536/911211, www.icfiorano.edu.it), che comprende la scuola dell’infanzia “Aquilone”, la scuola dell’infanzia “Il Castello”, la scuola primaria “Enzo Ferrari” e la scuola secondaria di I grado “Giacomo Leopardi”; e l’Istituto Comprensivo Statale “Francesca Bursi” (0536/844140; www.icbursi.edu.it), che comprende la scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, la scuola dell’infanzia Villa Rossi, la scuola primaria “Ciro Menotti”, la scuola primaria “Luisa Guidotti” e la scuola secondaria di I grado “Francesca Bursi”, appunto.

Per iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia i genitori dovranno recarsi presso le segreterie degli Istituti Comprensivi. Il modulo di iscrizione può essere ritirato in segreteria o scaricato dal sito web dell’Istituto assegnato.

Le iscrizioni alle scuole elementari, medie e superiori, invece, dovranno essere presentate esclusivamente online, sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, dove è presente la Guida completa all’iscrizione.