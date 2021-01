Presentata la guida unica ai servizi educativi per l’infanzia a Gattatico

Il Comune di Gattatico ha presentato alle famiglie la guida alle iscrizioni ai servizi educativi per l’infanzia per l’anno scolastico 2021/22.

Per la prima volta, l’Ufficio Scuola ha raggruppato in un’unica pubblicazione la sintesi dei servizi offerti dal Nido e Scuola comunale “Girasole” di Praticello e dal Nido integrato e Scuola paritaria “San Giuseppe” di Taneto.

Il quadro che emerge per Gattatico è quello di un significativo carnet di servizi ad alto contenuto didattico per i residenti, ma esteso anche ai cittadini dei Comuni limitrofi; un elemento di qualità che contribuisce a rafforzare l’attrattività del paese, che già può contare su un territorio di grande pregio ambientale e su una comunità molto attiva e tradizionalmente predisposta al volontariato.

«L’educazione é efficace soltanto se vissuta in una rete di collaborazioni, tanti apporti capaci di creare messaggi diversi, ma convergenti verso i valori che si vogliono trasmettere», ha commentato il parroco don Paolo Bizzocchi, in rappresentanza del servizio Fism.

«La presentazione unitaria dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Gattatico é un indubbio vantaggio per i bambini (e le loro famiglie) ed un bel segno di unità del nostro territorio».

Il Sindaco Luca Ronzoni e l’Assessore alla Scuola Federica Costi hanno inteso sottolineare come si tratti di «un piccolo ma prezioso segnale di trasparenza e condivisione, a dimostrazione come realtà diverse concorrano insieme a soddisfare i bisogni della nostra comunità».

«Partecipazione, trasparenza e condivisione sono alla base del programma di Giunta – hanno poi proseguito – Per condividere è necessario rispettare “l’altro”, è fondamentale riconoscerlo anche se propone idee diverse. La diversità è una ricchezza e non necessariamente una contrapposizione. Diversi, ma insieme e con il massimo rispetto, per una maggiore offerta da proporre ai nostri cittadini».