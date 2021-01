Servizio Civile Universale 2021: nuovi posti per Modena

Ci sono 55 nuove opportunità a Modena e provincia (13 con il Comune di Modena) per diventare operatori volontari di Servizio civile, che si aggiungono alle 210 già annunciate. E il bando online già aperto per un anno di Servizio civile universale, per cui possono presentare domanda anche ragazzi e ragazze modenesi tra i 18 e i 28 anni, è stato prorogato fino alle 14 di lunedì 15 febbraio 2021.

Nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile ha finanziato ulteriori posti per programmi di intervento in Italia e all’estero. Tra questi rientrano anche i 13 che il Comune di Modena propone col programma “Nuovi orizzonti di relazioni sociali”, insieme di azioni volte a conseguire l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: “assicurare la salute e il benessere di tutti, senza dimenticare l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale della comunità”.

Le linee di azione si articolano in due progetti: “Attivamente nelle relazioni”, con nove posti disponibili di cui due riservati a giovani con minori opportunità, che propone interventi nell’area dell’assistenza ai disabili che verranno realizzati su sei sedi di progetto, centri diurni, in città; “Conoscere la città per costruire la comunità”, con quattro posti di cui due riservati a giovani con minori opportunità, che propone interventi nell’area assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio da realizzarsi su tre sedi di progetto, in Servizi sociali e Centro Famiglie.

Obiettivo del primo progetto: seguitare l’esperienza di sostegno intergenerazionale, supportando la rete dei servizi sul territorio per aumentarne la qualità contribuendo alla salute dell’utenza disabile nei centri diurni. Enti co-progettanti sono due cooperative sociali: “Gulliver” e “Il Megafono”.

Per il secondo progetto, invece, l’obiettivo è migliorare e ampliare le reti cittadine con cui si relaziona il Servizio sociale, implementando la reciproca conoscenza e favorendo la co-progettazione delle azioni di intervento.

Il programma di intervento “Nuovi orizzonti di relazioni sociali” si aggiunge a “Ri-generazioni di comunità”, l’altro programma del Comune finanziato a dicembre che prevede di selezionare 22 ragazze e ragazzi da avviare nei progetti “Connettori di nuova socialità” (15 posti di cui tre riservati a giovani con minori opportunità economiche) e “Attraversa-menti” (7 posti, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità economiche).

Il bando con informazioni, istruzioni e moduli per la domanda è online sul sito web (www.comune.modena.it/modenaunder/servizio-civile). I progetti, da realizzare tra 2021 e 2022, spaziano dall’assistenza e integrazione, alla promozione culturale, all’educazione e alla tutela del territorio e dell’ambiente Agli operatori volontari selezionati verrà corrisposta una indennità mensile pari a 439,50 euro (la durata del servizio è 12 mesi e l’orario è pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo di 1.145 ore). Per candidarsi bisogna avere tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati al momento della candidatura, che è obbligatoria online. È necessario prima di tutto munirsi di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), cioè delle credenziali valide per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni. Bisogna prima registrarsi online e poi recarsi allo sportello per completare la procedura con riconoscimento di persona. Tutte le informazioni su Spid e l’elenco dei soggetti che rilasciano le credenziali si trovano sul sito nazionale (www.spid.gov.it). L’Urp del Comune di Modena in piazza Grande rilascia, gratuitamente, le credenziali Spid (le informazioni sono online www.comune.modena.it/servizi-online/spid).

Gli aspiranti operatori volontari devono poi presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Si può presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati nel bando e riportati nella piattaforma Dol.

Per approfondire contenuto dei progetti e modalità di presentazione delle domande, gli operatori Copresc (Coordinamento provinciale Enti servizio civile) supportano telefonicamente (tel. 347 5752659 o 339 7565436) i giovani interessati lunedì e giovedì dalle 10 alle 15.30 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.

L’e-mail del Copresc è copresc@comune.modena.it; il sito www.coprescmodena.it.

Informazioni sui progetti del Comune di Modena per il Servizio civile si possono chiedere a Ufficio Sport e Giovani (tel. 059 2032961 – 2034846 – 2034849) lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18, mercoledì 8.30-13 (www.stradanove.it), oppure a Informagiovani, piazza Grande 17, da lunedì a sabato 9 – 13. Servizio telefonico (059/20312) da lunedì a sabato 9- 13; lunedì e giovedì anche 15- 18.

E-mail piazzagrande@comune.modena.it.