“Scaldare casa in sicurezza inquinando meno”: come fare? Se ne parla giovedì 21 in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Sasso Marconi

“Scaldare casa in sicurezza inquinando meno”: come fare? Se ne parla giovedì...

“Per saperne di più”, il ciclo di incontri online organizzato dal Comune di Sasso Marconi per approfondire temi di carattere ambientale, prosegue giovedì 21 gennaio con un nuovo appuntamento, dedicato nello specifico al riscaldamento domestico e al suo impatto sulla qualità dell’aria.

I sistemi di riscaldamento residenziali sono una delle principali cause di inquinamento delle nostre città nel periodo invernale: le polveri sottili introdotte nell’atmosfera dagli impianti poco efficienti hanno una forte incidenza sulla qualità dell’aria che respiriamo e sono pericolose per la salute.

Ma quali sono i combustibili che inquinano di più? E come è possibile riscaldare casa inquinando meno? A queste domande darà risposta Alessandro Rossi (Referente Ambiente, Energia e Sostenibilità di ANCI Emilia-Romagna), che ci spiegherà anche come ottenere incentivi per l’adeguamento e la riqualificazione energetica degli impianti.

Durante il dibattito si parlerà anche degli strumenti previsti dalla legge per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti termici, e delle misure adottate dalla nostra Regione per contenere le emissioni prodotte dai sistemi di riscaldamento domestico e durante i processi di combustione.

Modera l’incontro Gianluca Rossi, Assessore Urbanistica e Cura del territorio del Comune di Sasso Marconi.

Diretta streaming giovedì 21 gennaio alle 18 sulla pagina Facebook del Comune di Sasso Marconi con possibilità di porre domande in chat.