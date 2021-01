Musica Stretta, suggerimenti di lettura e di gioco: le Officine Culturali di Nonantola tornano sul web

Con il nuovo anno riprendono gli appuntamenti in rete dei servizi culturali di base del Comune di Nonantola. Ogni venerdì, attraverso i canali social dei servizi (Youtube, Facebook, Instagram) e sul sito del Comune di Nonantola, sono condivise nuove produzioni originali, per mantenere saldo il legame con gli utenti di Officine Culturali in questo perdurare delle chiusure per Covid.

Si comincia venerdì 22 gennaio, con i nuovi suggerimenti di lettura di Simonetta Bitasi, che ritorneranno mensilmente.

Il 29 gennaio torna invece per una seconda stagione di cinque puntate, in onda ogni due settimane, la serie web ideata dalla Fonoteca Comunale di Nonantola “Musica Stretta”, dopo i tanti e positivi riscontri del debutto. Cinque esperti condurranno il pubblico in un percorso tra icone musicali e minatori blues, cinema di animazione, rap, trap e liuteria musicale. A commentare ogni puntata, un ospite fisso con una rubrica a sorpresa. Il 5 febbraio, invece, sarà diffuso il primo dei tutorial predisposti dalla Ludoteca Comunale, per presentare i migliori giochi che, ricordiamo, sono anch’essi disponibili al prestito a domicilio.

E nell’attesa tra un’uscita e l’altra, è possibile rivedere la prima stagione di Musica Stretta e le prime puntate dei Suggerimenti di lettura di Simonetta Bitasi sui canali Youtube di Fonoteca e Biblioteca.

Novità e graditi ritorni da non perdere, in attesa di poter tornare a vivere i servizi come d’abitudine non appena le limitazioni sanitarie lo consentiranno. La cultura, a Nonantola, non chiude!