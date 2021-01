Sassuolo: sindaco e giunta ricordano Ferruccio Chiappo

“Ci sono persone che lasciano segni importanti e indelebili nel tessuto sociale della comunità in cui vivono. Ferruccio Chiappo è uno di questi”.

Il Sindaco e la Giunta, con queste parole, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia nella vicinanza colma di gratitudine.

“Per molti anni ha svolto un servizio importante presso l’asilo S’Anna testimoniando quei valori che hanno fatto parte della sua vita di ufficiale dell’arma dei Carabinieri.

Un uomo di valore che ha vissuto con dedizione e amore profondo per la famiglia e la comunità per cui si è speso. Una famiglia conosciuta a Sassuolo anche per quello che hanno fatto i figli Michele e Cristina. Michele sacerdote missionario molto conosciuto ed apprezzato. Ferruccio lascia un esempio di vita buona, che l’amministrazione auspica possa essere di stimolo e guida per le generazioni future”.