Vigili del fuoco intervengo a Castiglione dei Pepoli per allagamenti e ...

Alle ore sette, questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Castiglione dei Pepoli in via Fiera per allagamento e smottamento. Le acque provenienti dalle zone a monte della provinciale SP62 si sono riversate nell’abitato invadendo camminamenti pedonali e scalinate e la stessa SP62. Le squadre VF hanno fornito supporto alla popolazione liberando anche le canalizzazioni delle acque reflue ostruite. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.