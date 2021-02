274 i nuovi contagi a Bologna e provincia. Proseguono le prime e le seconde vaccinazioni

Sui 274 nuovi casi in provincia di Bologna, 158 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 38 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 7 mediante i test per le categorie più a rischio, 2 attraverso i test pre-ricovero, mentre per 69 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 274 nuovi contagi, 151 sono sporadici e 123 inseriti in focolai. Nessun caso è importato dall’estero nè da altre regioni.

Prosegue, inoltre, l’attività di vaccinazione per medici, infermieri e operatori della sanità pubblica cittadina e delle CRA. 834 le prime vaccinazioni programmate per oggi, 9 febbraio, presso tutti i punti vaccinali (Fiera, IOR, CRA), a cui si aggiungono le 70 prime vaccinazioni a domicilio per gli ultraottantenni seguiti dall’assistenza domiciliare.

Sono 32.471 le prime vaccinazioni e 29.607 le seconde vaccinazioni effettuate dal Vaccine Day a ieri, 8 febbraio.