Casalecchio: precisazione dell’Amministrazione comunale sul caso del signor E.T.

In merito alla notizia dell’intervento odierno dei Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno sul caso del sig. E.T. l’Amministrazione comunale ritiene necessario precisare che “il sig. E.T. è da anni conosciuto e seguito dai Servizi Sociali per molteplici problematiche. Il signore in questione ha ripetutamente richiesto aiuti a numerose realtà del territorio, tutte in collegamento con l’Amministrazione Comunale, senza però seguire né accettare le indicazioni ricevute dai Servizi Sociali”.

“A Casalecchio di Reno – prosegue la nota – sono attivi da anni numerosi strumenti per supportare e sostenere le persone in difficoltà economica e alimentare. Basti citare l’Emporio Solidale il Sole, il Last Minute Market coordinato dalla Pubblica Assistenza, oltre ai buoni spesa attualmente in distribuzione e ulteriori contributi mirati alle situazioni specifiche seguite dai Servizi Sociali. Siamo quindi molto rammaricati da quanto accaduto”.