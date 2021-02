22 avventori all’interno di un circolo privato: sanzioni e chiusura del locale a Carpi

Ieri sera i carabinieri di Carpi, nell’ambito di un servizio perlustrativo, dopo aver notato un anomalo andirivieni hanno fatto accesso in un circolo privato nei pressi di via Cattani, all’interno del quale sono stati identificati 22 avventori, tutti intenti a giocare a carte, pericolosamente assembrati. Il gestore del locale, così come tutti i presenti, è stato dunque sanzionato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. All’esercizio pubblico è stata imposta la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.