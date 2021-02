Carpi: di notte in auto con tre amici e un coltello nello zaino. Denuncia e sanzioni

Stanotte, sempre i carabinieri di Carpi, nell’ambito di un servizio perlustrativo hanno denunciato in stato di libertà la Procura di Modena un giovane venticinquenne del posto il quale, poco prima, in via Cantina della Pioppa, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 cm, nascosto nello zaino.

Nella circostanza il ragazzo è stato anche sanzionato per aver violato le norme vigenti in materia di contenimento della diffusione epidemiologica, assieme ad altri tre suoi accompagnatori, per aver circolato a bordo di autovettura in violazione del divieto di spostamento dalle ore 22:00 alle ore 5:00, senza giustificato motivo.