“Le parole fanno più male delle botte” momento di formazione on-line promosso dalle Cavedoni con la presenza di TikTok

Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’ Ic Sassuolo 4 ovest in occasione del mese della Sicurezza in rete promosso Da Generazioni connesse durante il #SID2021 , l’incontro del prossimo 18 febbraio alle 19:30 sarà dedicato interamente al tema dei rischi e le opportunità che la rete rappresenta per i giovanissimi, l’incontro di formazione dedicato a genitori, educatori e insegnanti in programma per giovedì 18 febbraio 2021 in diretta streaming dalla pagina Facebook dell’istituto comprensivo Sassuolo 4 ovest.

Moderati dal collaboratore del quotidiano online sassuolo2000 il Prof. Claudio Corrado, saranno presenti oltre alla Dirigente scolastica la Dott.ssa Marzia Calvano, Paolo Picchio (Presidente Onorario della “Onlus Carolina”) per un breve racconto sulla storia di Carolina Picchio.

Ivano Zoppi (Segretario Generale Fondazione “Carolina” per un intervento dedicato alla prevenzione e gestione dei casi di cyberbullismo a casa e nei contesti educativi.

Il Vicequestore aggiunto Claudia Lofino (Responsabile area Social Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna) per illustrare i rischi della rete per i minori e confermata la presenza di Irina Pavlova (responsabile comunicazione di TilTok per l’Italia) per una guida all’uso sicuro dell’app.

L’incontro sarà l’occasione per rispondere a tutti i dubbi e le domande di tanti genitori che a volte in maniera del tutto inconsapevole affidano nelle mani dei loro figli uno strumento di cui non conoscono appieno i rischi e le potenzialità che lo stesso offre.

Guarda la locandina dell’evento