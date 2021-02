Aggiornamenti sulle chiusure in A13 e in A14

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione ai giunti del ponte sul fiume Po, come di seguito indicato:

nelle due notti consecutive di venerdì 19 e sabato 20 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Ferrara nord, verso Bologna, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Po ovest”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica e Via Eridano e rientrare sulla A13, alla stazione di Ferrara nord;

dalle 6:00 alle 8:00 di domenica 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello;

nelle due notti consecutive di domenica 21 e lunedì 22 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Po ovest", situata all'interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica e Via Eridano e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord;

nelle due notti consecutive di lunedì 22 e martedì 23 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, verso Padova. Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l'area di parcheggio "Quattro vie", situata al km 50+750, in direzione di Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica e SS434 Transpolesana e rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 22 e di martedì 23 febbraio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in direzione di Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona e dalla A1. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Sul Raccordo di Casalecchio:

-sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si potranno utilizzare le stazioni di Bologna Borgo Panigale sulla A14, Bologna-Taranto, di Sasso Marconi sulla A1 Milano-Napoli, o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.