Cisl apre una nuova sede a Zocca

La Cisl Emilia Centrale rilancia la sua presenza in montagna con una nuova sede a Zocca. Si trova in via del Mercato 37, di fronte al municipio; è aperta tutti i lunedì per le pratiche fiscali, i mercoledì (a settimane alterne nei giorni pari del mese) per i servizi di patronato e un paio di mattine la settimana per i pensionati (tel 059 987444).

«Abbiamo deciso di investire sulla montagna per lanciare un messaggio in controtendenza – dichiara il responsabile Cisl Emilia Centrale della zona di Vignola Maurizio Brighenti – A Zocca siamo presenti da oltre trentanni, ma ora abbiamo un ufficio più accogliente e funzionale, tecnologicamente dotato con reti veloci, telefoni e apparecchiature di ultima generazione.

Eroghiamo assistenza, consulenza e servizi su fisco, pensioni, previdenza, pratiche per gli stranieri, contratti colf e badanti. Inoltre – prosegue Brighenti – gli operatori della Fnp sono a disposizione dei pensionati che, a causa dell’età, hanno più difficoltà a spostarsi da Zocca per accedere ai servizi.

Riteniamo che la scelta di mantenere presidi sindacali vicino alle persone che vivono in montagna sia molto importante e – conclude il responsabile Cisl Emilia Centrale della zona di Vignola – rappresenti il contributo della nostra organizzazione per tenere vivi questi territori».