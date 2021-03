A Luzzara i carabinieri scoprono auto in sosta senza assicurazione

Nel passato i parcheggi pubblici in prossimità di aree residenziali e condomini del comune di Luzzara, nella bassa reggiana, si erano rivelati base strategica per il deposito di auto rubate da riutilizzare nelle varie incursioni furtive. Tale “abitudine” era stata portata alla luce dell’attività di controllo del territorio della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che in una mattinata di controlli avevano recuperato, tra le autovetture “pulite” parcheggiate negli appositi spazi, 3 auto e un furgone rubate in altre province.

Ora nello stesso comune a seguito di un’analoga attività di controlli nelle aree di sosta i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla e della stazione di Luzzara, seppur non hanno individuato auto rubate, hanno localizzato auto che non potevano stare sull’area pubblica in quanto tutte sprovviste di assicurazione.

Nella sola via Tettamanzi del comune di Luzzara, regolarmente parcheggiate negli appositi spazi, l’altra mattina i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla e della stazione di Luzzara hanno individuato cinque autovetture (una Opel Meriva, una lancia Y, una Fiat Bravo, una Fiat Panda e una Fiat Brava) che dai controlli eseguiti dai militari, sono risultate essere tutte sprovviste dell’assicurazione RC auto. Una sesta autovettura marca DR è stata rinvenuta, sempre senza assicurazione, parcheggiata regolarmente in via 11 settembre 2001 del comune di Guastalla.

I 6 veicoli sono stati tutti sequestrati in via amministrativa ai fini della confisca mentre i proprietari sanzionati per la violazione dell’art. 193/2 del Codice della Strada (veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria) con sanzione amministrativa di circa 900 euro a persona e la decurtazione di 5 punti dalle rispettive patenti dei 6 proprietari.