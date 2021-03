Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 14 marzo

In mattinata cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale della regione e lungo il crinale appennino in genere, associati a piogge deboli sul crinale e sulla Romagna, in esaurimento già nelle prime ore del pomeriggio. Tendenza ad ampi rasserenamenti a partire dal settore occidentale. Temperature minime in aumento e tra 4 e 9 gradi; massime in diminuzione sul settore centro-orientale e intorno a 13 gradi. Venti inizialmente sud occidentali, deboli in pianura, moderati con rinforzi sui rilievi, tendenti a ruotare e a rinforzare, da nord-ovest in mattinata sul settore occidentale, da nord-est nel pomeriggio sul settore costiero. Attenuazione dei venti in serata. Mare mosso, temporaneamente molto mosso nel pomeriggio-sera.