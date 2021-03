Castello d’Argile: trovato con quasi un chilogrammo di cocaina e più di 3.000 euro in contanti. Arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto e della Stazione di Castello d’Argile hanno arrestato un 31enne marocchino, irregolare sul territorio italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è finito in manette durante una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di quasi un chilogrammo di droga, soprattutto cocaina che lo stesso deteneva in casa, assieme a una bilancina di precisione e 3.130 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.