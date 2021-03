Candidatura dell’arte delle sfogline a patrimonio dell’umanità UNESCO, dichiarazione del Sindaco di Bologna Virginio Merola

In merito al percorso di candidatura dell’arte delle sfogline a patrimonio dell’umanità UNESCO, il Sindaco Virginio Merola ha confermato l’adesione del Comune di Bologna nel corso di un colloquio telefonico con Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria al ministero della Cultura.

“Il Comune di Bologna aderisce più che volentieri al percorso della candidatura all’Unesco dell’arte delle sfogline. A seguire questo percorso incaricherò Franco Grillini – ha dichiarato il Sindaco – che si batte da tempo affinché a questa professione venga dato un giusto riconoscimento e che sull’argomento ha presentato in passato progetti di legge in Regione e in Parlamento”.