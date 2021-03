Ubriaco minaccia i dipendenti e infrange la vetrina di un locale: denunciato a Bologna

Ieri sera intorno le 22.00, la sala operativa della Questura di Bologna ha ricevuto segnalazione di un soggetto molesto che stava colpendo con una bottiglia la vetrina di un locale in Piazza San Francesco. Le volanti giunte sul posto hanno immediatamente individuato il responsabile, K.E., marocchino classe 94, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, il quale era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool.

Gli operatori hanno poi accertato che l’uomo pochi minuti prima era entrato dentro l’esercizio pubblico chiedendo di acquistare della birra e, al rifiuto del titolare, reagiva minacciando i dipendenti e lanciando una bottiglia verso una di loro, che riusciva a schivarla. La bottiglia finiva per infrangersi contro la vetrata interna del locale, danneggiandola.

Gli operatori procedevano a denunciare in stato di libertà il soggetto per danneggiamento aggravato, minacce gravi, getto pericoloso di cose e disturbo o molestia della persona e lo sanzionavano per ubriachezza manifesta.