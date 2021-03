Ambulanza si schianta contro camion a Molinella: muore il paziente trasportato, ferite le componenti dell’equipaggio

Questa mattina intorno alle 8:00, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Molinella – unitamente ai sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso e ai Vigili del fuoco – sono intervenuti a Molinella, all’altezza dell’intersezione tra via Severino Ferrari e via Canale della Botte, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un camion – condotto da un 49enne italiano – e un’ambulanza condotta da una 44enne italiana che trasportava l’infermiera, 33enne italiana e un paziente, Z.R., 71enne, nato a Comacchio, residente a Molinella.

A causa delle ferite riportate, il 71enne, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cona (FE), è deceduto. Il camionista è rimasto illeso, mentre l’autista dell’ambulanza e l’infermiera sono state trasportate al Maggiore di Bologna e all’Ospedale di Cesena in condizioni di media gravità – codice 2.

La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente stradale è affidata ai carabinieri di Molinella intervenuti.