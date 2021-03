Vigili del Fuoco impegnati questa mattina per la verifica e messa in sicurezza di alcuni lamierati della cupola della Chiesa del Voto in piazza Matteotti a Modena. Intervento effettuato con personale SAF (speleo alpino fluviale), vigili del fuoco formati nel soccorso speleo alpinistico in grado di applicare tali tecniche operative, tipiche del soccorso in montagna, anche in ambienti urbani e industriali.