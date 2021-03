Mercoledì 24 marzo vaccinazione agli over65 a Castel d’Aiano

Mercoledì 24 marzo dalle 9.00 alle 16.00 a Castel d’Aiano saranno vaccinati circa 300 cittadini di età compresa tra i 65 e i 79 anni. La vaccinazione avverrà presso la sala civica di via Val d’Aneva 2/2, sede della delegazione locale della Croce Rossa Italiana, in località Croce.

La vaccinazione agli over65 a Castel d’Aiano segue lo screening di massa, avvenuto con i tamponi molecolari in modalità drive-through, a cui si sono sottoposti i cittadini lo scorso 12 marzo. Su 545 tamponi eseguiti sono risultati positivi 9 cittadini pari all’1,7% valore che indica un relativo controllo del contagio. Il tasso di incidenza, su un comune di 1.800 abitanti, è diminuito da 1.423 a 1.234 per 100.000 abitanti tra la prima settimana di marzo e la seconda.

Entrambe le attività rientrano nel progetto dell’Azienda Usl di Bologna per prevenire potenziali focolai da Covid-19 attraverso l’effettuazione di tamponi molecolari e vaccinazione. Tale progetto si applica quando in un Comune si osserva, per almeno tre settimane consecutive, un tasso di incidenza costantemente in aumento e largamente superiore alla media registrata sul territorio aziendale oltre ad una distribuzione dei casi nello spazio e nel tempo che può suggerire la presenza di focolai più difficilmente controllabili con i semplici provvedimenti di isolamento e quarantena.

Nella scorsa settimana, infine, si sono concluse le somministrazioni delle seconde dosi ai cittadini over80.