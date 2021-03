Mirandola: in un anno 94 accessi, apparentemente ingiustificati, al pronto soccorso del locale ospedale

Mirandola: in un anno 94 accessi, apparentemente ingiustificati, al pronto soccorso del...

I carabinieri della Stazione di San Martino Spino, a conclusione di accertamenti, hanno appurato come un sessantenne del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine e attualmente ristretto in carcere, nel solo anno 2020 – anche durante l’espiazione della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto – aveva effettuato ben 94 accessi apparentemente ingiustificati al pronto soccorso dell’ospedale di Mirandola, mediante l’attivazione del servizio di emergenza territoriale del 118 e del trasporto in ambulanza. La Procura della Repubblica, alla quale i Carabinieri hanno relazionato, valuterà se il comportamento tenuto dall’uomo possa configurare il reato di interruzione del pubblico servizio.