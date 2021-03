Aggiornamenti sulle chiusure in A14 Bologna-Taranto

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la prima chiusura in programma, del tratto Bologna Borgo Panigale-allacciamento A13, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 marzo; di conseguenza, sarà regolarmente aperto anche il Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14.

Confermate, come da programma, le altre chiusure notturne del tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, in direzione di Ancona/Pescara, nelle tre notti consecutive di martedì 30, mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile, con orario 22:00-6:00. Sarà contestualmente chiuso anche il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: