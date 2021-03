I Carabinieri della Stazione di Castenaso hanno arrestato un 43enne per tentato furto aggravato

E’ successo ieri pomeriggio, quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri Bologna è stata informata che un uomo aveva tentato di superare le casse dell’Extracoop senza pagare un paio di prosciutti che si era nascosto sotto gli indumenti. Il soggetto è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza e affidato ai militari, giunti sul posto su richiesta del personale del supermercato. La refurtiva del valore di circa 200 euro, è stata recuperata dai Carabinieri e l’uomo, identificato in un 43enne italiano, senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna.