Scuola, le richieste del Tavolo metropolitano alla Regione “entro metà aprile riportare in presenza tutte le scuole medie e il 50% delle superiori”

Il consigliere delegato alla Scuola della Città metropolitana Daniele Ruscigno, ha raccolto le riflessioni emerse al Tavolo metropolitano in merito all’attuale situazione di parziale riapertura delle scuole, dalle quali sono scaturite alcune proposte contenute nel documento inviato alla Regione Emilia-Romagna:

“Agire sul quadro normativo per consentire, entro la metà di aprile, il ritorno sui banchi ad almeno il 50% delle secondarie di secondo grado e la riapertura al 100% delle secondarie di primo grado, superando la separazione tra prima media in presenza e seconda/terza media in DAD che comporta chiari elementi di complessità dal punto di vista gestionale ed organizzativo per gli Enti locali relativamente al servizio mensa, al trasporto e ai servizi pomeridiani che devono essere organizzati solo per i frequentanti in presenza e non per tutti”.

Inoltre, per quanto riguarda i centri estivi, per permettere agli Enti locali di predisporre i bandi di gara e quindi organizzare al meglio il servizio, cercando così di offrire alle famiglie un servizio di qualità e rispettoso delle normative di sicurezza, si chiede un riscontro in merito ai provvedimenti/linee guida per consentire la realizzazione dei centri estivi in presenza, con particolare attenzione al sostegno economico alle famiglie/Enti locali per garantire l’accesso a tutti.

Riteniamo necessaria – prosegue la nota – una riflessione condivisa in merito per permettere una risposta adeguata sia agli Enti locali e agli enti gestori che hanno necessità di avere tutti gli elementi per potersi organizzare al meglio e secondo tempistiche adeguate, sia alle famiglie del territorio metropolitano nell’ottica di potere offrire a tutte loro servizi di qualità”.

Il Tavolo, nato scorso anno a seguito dell’emergenza Covid, è composto dai rappresentanti della Città metropolitana, dei 7 Distretti per l’Istruzione, delle Associazioni della Cooperazione e delle OO.SS.