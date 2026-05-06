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Il sindaco Matteo Lepore e l’assessora alle Relazioni internazionali Anna Lisa Boni oggi e sono a Bruxelles per partecipare alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni di cui il Sindaco di Bologna è membro dall’ottobre 2024.

Due le sessioni del Comitato. In quella di oggi pomeriggio è in programma il dibattito sul Fondo per i piani NRP, relativi programmi e regolamento sul quadro della performance, con i Membri del Parlamento europeo e relatori del dossier sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, mentre in quella di domattina si terrà la presentazione dei risultati del riesame intermedio del QFP 2021-2027, con Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme.

La due giorni a Bruxelles è l’occasione per il sindaco Lepore anche per numerosi incontri istituzionali tra i quali:

l’incontro con l’Onorevole Elisabetta Gualmini, Capo Delegazione di Azione al Parlamento europeo (Renew Europe), membro della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) e della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) Parlamento Europeo.

Gli incontri con l’Onorevole Irene Tinagli, Presidente della Commissione speciale per la Crisi abitativa (HOUS) del Parlamento europeo Parlamento Europeo e con l’On. Giorgio Gori, Vicepresidente della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento europeo.

La riunione tra Sindaci ed Europarlamentari del Gruppo S&D sul futuro del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-34.

“Ai parlamentari europei – spiega il sindaco Matteo Lepore – abbiamo esposto la nostra preoccupazione per un bilancio europeo che non sta al momento dando risposte soddisfacenti alle urgenze che toccano le comunità urbane, dall’abitare, alla competitività dei territori. In qualità di estensore di un parere del Comitato europeo delle regioni sul Piano di adattamento climatico della Commissione Europea, sto partecipando al confronto in atto su come rafforzare il supporto alla prevenzione del dissesto idrogeologico e disastri climatici. Attualmente in Europa l’85% delle città hanno piani di adattamento ma solo 19% sanno come finanziarli. Pensate che dal 2020 al 2024 il costo annuale dei disastri climatici come le alluvioni o gli incendi ha causato 44,9 miliardi di euro l’anno. Bologna e l’Emilia-Romagna, stanno lavorando molto per un salto di scala nell’impegno europeo e nazionale su questi temi, a partire dalla creazione di un programma dedicato e finanziato per i territori, un nuovo e più forte ruolo delle protezioni civili europee una maggiore formazione per chi ha responsabilità a livello locale”.