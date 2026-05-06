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Inizia sabato 9 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 17 con la risalita. L’effige della Madonna scenderà dal Colle della Guardia e raggiungerà Porta Saragozza alle 18 dove sarà accolta dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi e dalla Città. La processione continuerà percorrendo via Saragozza, via Collegio di Spagna, via de’ Carbonesi, via D’Azeglio, Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, via Indipendenza e giungerà nella Cattedrale di San Pietro alle 19 dove seguirà la Messa celebrata da Mons. Roberto Parisini, Vicario Generale per l’Amministrazione. Alle 21 vi sarà la recita del Rosario e l’Arcivescovo presiederà la preghiera con l’Adorazione Eucaristica.

«Ci stringiamo alla Beata Vergine di San Luca – afferma l’Arcivescovo – con più fede e devozione, per averne ancora più cura dopo l’oltraggio a causa del furto recente dei gioielli che ornavano la Sacra Immagine, ma soprattutto per invocare da lei, Regina della Pace, la fine dell’oltraggio alla vita umana, portato avanti dallo scempio delle guerre che insanguinano il mondo con nuova violenza. Affidiamo a lei, dunque, l’invocazione per la pace e la preparazione alla proclamazione dei beati Martiri di Monte Sole, che la Chiesa riceverà in dono a fine settembre».

Per una settimana nella Cattedrale di San Pietro vi saranno le celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca, Patrona della Città e dell’Arcidiocesi di Bologna.

Domenica 10 alle 10.30 Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro e Delegato della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna per le Comunicazioni Sociali, celebrerà la Messa e alle 15 l’Arcivescovo presiederà la funzione lourdiana per i malati. Alle 21 don Stefano Zangarini, Vicario Episcopale per il Settore Testimonianza nel Mondo, presiederà la recita del Rosario con la Benedizione Eucaristica. Lunedì 11 alla stessa ora la preghiera sarà guidata da don Matteo Prosperini, Vicario Episcopale per il Settore Carità e Direttore della Caritas diocesana e Martedì 12 sempre alle 21 da don Massimo D’Abrosca, Vicario Episcopale per il Settore Comunione. Mercoledì 13 alle 17.15 l’Immagine della Madonna di San Luca raggiungerà processionalmente la Basilica di San Petronio e alle 18, dal sagrato, l’Arcivescovo impartirà la Benedizione alla città e a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo. Alle 21 Mons. Juan Andrés Caniato, Direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, guiderà la recita del Rosario. Giovedì 14, Solennità della Beata Vergine di San Luca, alle 9.30 nella Cripta si svolgerà il ritiro del clero diocesano, appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi, predicato da don Fabrizio Marcello, biblista e docente della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, e alle 11.15 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa con il presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale. Alle 21 Mons. Marco Bonfiglioli, Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Vocazionale e Rettore del Seminario arcivescovile, guiderà la preghiera del Rosario che sarà recitato anche Venerdì 15 alla stessa ora da Mons. Davide Baraldi, Vicario Episcopale per il Settore Formazione Cristiana. Sabato 16 alle 14 sarà celebrata la Divina Liturgia e alle 21 Mons. Giovanni Silvagni, Moderatore della Curia, animerà la recita del Rosario. Domenica 17, Solennità dell’Ascensione, alle 10.30 il Card. Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, presiederà la Messa. Alle 17 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione per la risalita al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli sostando per la benedizione a Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: Parrocchie, Comunità religiose, Confraternite, Comunità di migranti cattolici, Comunità ortodosse e le Associazioni ecclesiali. Alle 20, all’arrivo dell’Immagine nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la Messa.

La Cattedrale rimarrà aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.30. Durante tutto il periodo di permanenza della Madonna in Cattedrale, negli orari di aperura della chiesa, ci sarà anche la diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di 12Porte.

Per informazioni www.chiesadibologna.it