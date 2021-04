A Carpi torna obbligatorio esporre il disco orario o lo scontrino

L’Amministrazione comunale informa che sono revocate le ordinanze emesse dal Sindaco in materia di sosta a tempo, sia negli stalli delimitati da “strisce bianche” sia in quelli con “strisce blu”: ciò in conseguenza del fatto che, con passaggio della Regione Emilia-Romagna alla “fascia arancione”, sono allentati i limiti allo spostamento delle persone, e hanno riaperto vari esercizi.

Pertanto, torna obbligatorio per i conducenti esporre sul cruscotto dei veicoli il disco orario o lo scontrino del pagamento, dove rispettivamente previsto.