Castelnuovo, parrucchieri aperti anche nei festivi

A Castelnuovo Rangone i titolari di attività di parrucchiere, barbiere, estetista e altre appartenenti al settore possono tenere aperti i loro saloni anche nei giorni festivi, nella fascia oraria dalle 7 alle 22.

Il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi ha firmato oggi un’ordinanza con la quale, in deroga alle norme nazionali previste, consente l’ampliamento dell’orario di apertura delle attività del settore, che in virtù del passaggio dell’Emilia Romagna in zona arancione hanno potuto riprendere.

Il Sindaco Massimo Paradisi commenta così la decisione: “Attività come quelle di acconciatore ed estetista hanno fortemente subito le chiusure e le restrizioni legate al protrarsi della pandemia. Per aiutare queste categorie professionali e sostenere la loro ripresa diamo la possibilità di aumentare il numero di giorni e la fascia oraria nella quale accogliere i clienti. Un’opportunità che per gli operatori del settore ha una doppia utilità: da un lato amplia la possibilità di accesso della clientela dopo un lungo periodo di chiusura, dall’altro li agevola nell’organizzazione della propria attività settimanale, permettendo una migliore pianificazione degli appuntamenti”.