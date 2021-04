Modena: quattro feriti in uno schianto su via Contrada

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidete stradale avvenuto poco dopo le 16:00 su via Contrada a Modena. Tre auto coinvolte. Per una conducente, una ragazza di 24 anni, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dalle lamiere auto e affidarla alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Baggiovara con codice di massima gravità. Ferite meno gravi per due giovani di 18 e 25 anni e per un’altra ragazza di 24. Rilievi di legge a cura della Polizia locale.